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Знаки зодиака, под которыми рождаются самые красивые женщины

Знаки зодиака, под которыми рождаются самые красивые женщины

Мужчины от них, как правило, сходят с ума Кто они – главные умницы и красавицы всего зодиакального круга? Life рассказал, под какими знаками зодиака рождаются девушки, которых и мужчины, и женщины провожают завистливыми, но восхищёнными взглядами.

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