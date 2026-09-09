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Моллы

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«Лемана Про» запустила кампанию «Новосёлы» - скидка 10% на отделку без ограничения по сумме

«Лемана Про» запустила кампанию «Новосёлы» - скидка 10% на отделку без ограничения по сумме

Компания вместе с агентством More расширила федеральную программу поддержки новосёлов, ранее ограниченную максимальной суммой в 85 тысяч рублей.

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