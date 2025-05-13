Суд продлил арест экс-замгубернатора Брянской области Тимошенко и его сыну

Суд продлил арест экс-замгубернатора Брянской области Сергею Тимошенко и его сыну Антону Тимошенко.Как говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона, Тимошенко пробудут под стражей до 13 июня 2025 года.
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