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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каменский о возможном матче России и Канады: «Если бы нам предложили, изучили бы условия. Это две лучшие школы в мире»

«Мы-то согласны, все зависит от канадцев. Это всегда пожалуйста. Мы не вводили никаких санкций, никого не отстраняли, поэтому мы всегда готовы сыграть.

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