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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Интересное наблюдение

Интересное наблюдение

От подписчика ТГ-канала "Многонационал":«В Хабаровском крае более 90% населения — русские, вместе с белорусами и украинцами около 95%, но на обложке для конкурса «Это у нас семейное» места для русского мужчины опять не нашлось.

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