Интересное наблюдение

От подписчика ТГ-канала "Многонационал":«В Хабаровском крае более 90% населения — русские, вместе с белорусами и украинцами около 95%, но на обложке для конкурса «Это у нас семейное» места для русского мужчины опять не нашлось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии