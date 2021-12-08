В Саратове возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий сотрудников организации, осуществлявшей производство молочной продукции

По данным следствия, ряд неустановленных сотрудников общества с ограниченной ответственностью, осуществлявшего производство молочной продукции, в целях хищения бюджетных денежных средств, создало фиктивную организацию, которая якобы производила переработку продукции и затем реализовывало ее данной фирме.
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