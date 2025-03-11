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Наблюдавший за смертной казнью журналист описал навсегда запомнившуюся ему деталь

Наблюдавший за смертной казнью журналист описал навсегда запомнившуюся ему деталь

Журналист международного информационного агентства Associated Press (AP) Джеффри Коллинз, наблюдавший по заданию редакции за тем, как приводят в исполнение высшую меру наказания для 11 человек в американском штате Южная Каролина, описал навсегда запомнившуюся ему деталь.

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