Наблюдавший за смертной казнью журналист описал навсегда запомнившуюся ему деталь

Журналист международного информационного агентства Associated Press (AP) Джеффри Коллинз, наблюдавший по заданию редакции за тем, как приводят в исполнение высшую меру наказания для 11 человек в американском штате Южная Каролина, описал навсегда запомнившуюся ему деталь.