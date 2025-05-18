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Умер бывший главврач Искитимской ЦРБ

Умер бывший главврач Искитимской ЦРБ

Николай Алексеевич скончался в возрасте 71 года. Как сообщает коллектив Искитимской ЦРБ, он отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком.

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