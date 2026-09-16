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Царьград

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Маркетплейсы изменятся навсегда — обмануть не получится. Что изменится для продавцов и покупателей с 1 октября

Маркетплейсы изменятся навсегда — обмануть не получится. Что изменится для продавцов и покупателей с 1 октября

Кажется, времена, когда маркетплейсы напоминали "цифровой Дикий Запад", где правила игры менялись по щелчку пальцев, уходят в прошлое.

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