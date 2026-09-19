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Татар-информ

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На Украине поражена переправа, по которой перевозили военные грузы из Румынии

На Украине поражена переправа, по которой перевозили военные грузы из Румынии

Армия России нанесла удар по понтонной переправе через Днестр в Одесской области, по которой перевозили военные грузы из Румынии.

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