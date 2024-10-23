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Си Цзиньпин: РФ и КНР должны поддерживать глобальную стратегическую стабильность

Си Цзиньпин: РФ и КНР должны поддерживать глобальную стратегическую стабильность

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Россия и Китай должны поддерживать, защищать, расширять и углублять всестороннее глобальное стратегическое взаимодействие и стабильность, в том числе на международных площадках.

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