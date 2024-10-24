Ватерполисты из Марьиной рощи стали призёрами всероссийских соревнований

Сборная команда по водному поло Российского университета транспорта в Марьиной роще стала бронзовым призером всероссийских студенческих соревнований, которые в течение недели октября проходили в Санкт-Петербурге.
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