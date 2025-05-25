Россиянам разрешили использовать шины без шипов в зимний период

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Водители имеют право использовать нешипованные зимние шины в зимний период, следует из ответа Госавтоинспекции на запрос главы комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослава Нилова, передает ТАСС.
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