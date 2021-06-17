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Александр МОСТОВОЙ: Миранчук забил шикарный гол, но я бы не сказал, что он прям понравился, а Дзюба в чем-то уступает Соболеву. Не каждому дано столько мячей сохранять

Александр МОСТОВОЙ: Миранчук забил шикарный гол, но я бы не сказал, что он прям понравился, а Дзюба в чем-то уступает Соболеву. Не каждому дано столько мячей сохранять

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой считает, что в матче с финнами игра на удержание счета себя оправдала, поскольку, как он и предполагал, будет тяжело.

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