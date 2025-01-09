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Названа самая продаваемая иномарка 2024 года в России

Названа самая продаваемая иномарка 2024 года в России

В 2024 году самым популярным автомобилем в России вновь стала Lada Granta. По данным аналитического портала "Автостат Инфо", за год было продано 203,4 тысячи единиц этой модели, что на 3% больше, чем годом ранее.

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