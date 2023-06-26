Золотая середина: определяем, дороже ли заправляться на брендовых АЗС

Давайте разберемся в этом на примере новой сети АЗС в России – Teboil. На сегодня под международным брендом в России работает сеть из более чем 300 АЗС, где действует единая программа лояльности и множество интересных маркетинговых предложений.
Давайте разберемся в этом на примере новой сети АЗС в России – Teboil. На сегодня под международным брендом в России работает сеть из более чем 300 АЗС, где действует единая программа лояльности и множество интересных маркетинговых предложений.
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