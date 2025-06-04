Politico: Китай проявляет осторожность в организации беседы Си Цзиньпина с Трампом

КНР обеспокоена непредсказуемым поведением американского президента Пекин проявляет осторожность в организации личной беседы председателя Китая Си Цзиньпина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, особенно после скандальных встреч американского лидера с Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой.