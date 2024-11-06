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Лавров назвал главное отличие Запада и Москвы в конфликте Еревана и Баку

Лавров назвал главное отличие Запада и Москвы в конфликте Еревана и Баку

Россия в отличие от западных стран не подталкивает Армению и Азербайджан к поспешному мирному договоруРоссия понимает, что Армении и Азербайджану непросто добиться подвижек в нормализации отношений.

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