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Стройность без усилий: как сжигать калории, не вставая с постели

Стройность без усилий: как сжигать калории, не вставая с постели

Сжигать калории, не вставая с постели, звучит как мечта, но ваш организм уже делает это за вас. Даже в состоянии покоя тело работает над поддержанием жизненно важных функций, таких как дыхание, сердцебиение и поддержание температуры.

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