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Царьград

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Власти Ирака понизят возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет

Власти Ирака понизят возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет

Британское издание The Mirror сообщило, что власти Ирака решили понизить возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет.

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