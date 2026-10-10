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Собянин сообщил об уничтожении десяти беспилотников на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении десяти беспилотников на подлете к Москве

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили 10 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы.

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