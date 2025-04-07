Как правильно проводить и оценивать A/B-тесты в ASO

Элементы оптимизации Можно тестировать изменения иконок, скриншотов и видеотрейлеров. В Google Play также доступны короткое и полное описания — их основная цель — улучшение индексации, но на эффективность витрины они тоже могут влиять, в редких случаях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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