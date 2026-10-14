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Аргументы и Факты

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Взрывы гремят у дома Драпатого: особый город Украины трясут небывалые удары

Взрывы гремят у дома Драпатого: особый город Украины трясут небывалые удары

Мощные удары по объектам ВСУ в Хмельницкой области являются, в том числе, платой главкому Михаилу Драпатому за попытки разрушить приграничные районы России, заявил в эксклюзивном комментарии aif.

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