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Япония настаивает на переговорах с Россией о будущем южных Курильских островов

Япония настаивает на переговорах с Россией о будущем южных Курильских островов

Правительство Японии, несмотря на сложные отношения, стремится заключить мирный договор с Россией. Основное внимание уделено территориальным спорам о южных Курильских островах, которые Токио считает исторически своими.

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Комментарии
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АндрейБорков
О чем с Японией можно говорить про острова Малой Курильской гряды (от о. Шикотан до о. Танфильева) и про о. Кунашир и Итуруп? Это РОССИЯ, это РОССИЙСКИЕ ОСТРОВА, это ТЕРРИТОРИЯ РФ!!! Обсуждать что то в отношении этих островов НЕДОПУСТИМО! Это все равно, что обсуждать с Польшей принадлежность Смоленска к России или с армянами про принадлежность к Армении Краснодарского края! Все Курильские острова, включая Малую Курильскую гряду это РОССИЯ. А то, что Япония настаивает, так пусть настаивает. Внимательно выслушать, покачать головой, надуть щеки, выдержать паузу и ПОСЛАТЬ ЯПОНИЮ ВМЕСТЕ С ЕЕ НАСОЯНИЯМИ НА Х....Й, ГРОМКО, ОТЧЕТЛИВО. Если не всосут сразу куда их послали, повторить, так же ГРОМКО и ОТЧЕТЛИВО. Если в третий раз не поймут, разъяснить при помощи &quot;Искандеров&quot; и &quot;Тополей-М&quot; в ядерном исполнении, так, что бы настаивать после пояснений было уже не кому. Как говорил товарищ Сталин - НЕТ ЧЕЛОВЕКА, НЕТ ПРОБЛЕМЫ, так же наверное и с Японией, т.е. НЕ БУДЕТ ЯПОНИИ, НЕ БУДЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРЕДЪЯВ.
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