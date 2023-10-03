Бессонница у женщин связана с повышенным риском гипертонии

Исследователи обнаружили заметную связь между симптомами бессонницы и гипертонией у женщин. Основываясь на 16-летнем исследовании, в котором приняли участие более 66 000 участников, научная работа показала, что женщины с проблемами сна более склонны к гипертонии.
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