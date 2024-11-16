Борис Джонсон о разговоре Путина и Шольца: рискуем вернуться к позорному «нормандскому формату» Мы рискуем вернуться к позорному «нормандскому формату».
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Борис Джонсон о разговоре Путина и Шольца: рискуем вернуться к позорному «нормандскому формату» Мы рискуем вернуться к позорному «нормандскому формату».
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