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На Южный Урал надвигается шторм

На Южный Урал надвигается шторм

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, днем в отдельных районах Южного Урала ожидаются умеренные дожди, порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

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