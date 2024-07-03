Популярные мифы о способах быстро протрезветь развеяли

Фармацевт Ян Бадд развеял несколько популярных мифов о способах ускорить процесс метаболизма алкоголя и быстро протрезветь Бадд объяснил: около 90 процентов поступающего в организм алкоголя метаболизирует печень.
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