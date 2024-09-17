Украинские инструкторы прибыли в Сирию для обучения террористов

В сирийскую провинцию Идлиб прибыли 250 инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для обучения боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией в России и запрещена) производству беспилотников.
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