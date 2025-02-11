Экс-ведущая Курбангалеева сообщила, что РФ потребовала её экстрадиции из Чехии

Экс-телеведущая «России-1» Фарида Курбангалеева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов, экстремистов и иностранных агентов) заявила, что Генпрокуратура РФ требует от Чехии её экстрадиции.
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