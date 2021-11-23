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Минобороны Норвегии: Россия уже давно установила причины гибели подлодки «Курск»

Минобороны Норвегии: Россия уже давно установила причины гибели подлодки «Курск»

Российская комиссия уже давно установила причины трагической гибели экипажа «Курска», сообщила пресс-служба минобороны Норвегии, комментируя версию адмирала Вячеслава Попова о столкновении российской подводной лодки с иностранной субмариной.

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