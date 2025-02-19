«Силы обороны» так называемой российской республики иноагента Пономарёва состоят из неонацистов, террористов и «украинских безумцев».
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«Силы обороны» так называемой российской республики иноагента Пономарёва состоят из неонацистов, террористов и «украинских безумцев».
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