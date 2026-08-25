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Политолог Рар связал осторожность Мерца по Украине с ситуацией в Германии

Политолог Рар связал осторожность Мерца по Украине с ситуацией в Германии

Германский политолог, председатель Евразийского общества Александр Рар связал осторожность канцлера ФРГ Фридриха Мерца в вопросах поддержки Украины с внутриполитической и экономической ситуацией в Германии.

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