Политолог Рар связал осторожность Мерца по Украине с ситуацией в Германии

Германский политолог, председатель Евразийского общества Александр Рар связал осторожность канцлера ФРГ Фридриха Мерца в вопросах поддержки Украины с внутриполитической и экономической ситуацией в Германии.
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