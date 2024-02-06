Столовую и жилой корпус капитально отремонтируют в уссурийском лагере "Надежда"

Масштабное преображение ожидается в детском лагере "Надежда" Уссурийского городского округа. В этом году здесь планируется провести капитальный ремонт столовой и одного из жилых корпусов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Думы УГО.