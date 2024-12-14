Битва за вкус: кубанский технолог блеснула на Всероссийском конкурсе виноделов

В этом году конкурсанты сосредоточились на заданиях, связанных с производством белых вин. Качество работы оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли главные специалисты крупных виноделен, включая Артёма Васильева («Кубань-Вино»), Ольгу Аурсалиди («Шато Пино»), Жоржа Бланка («Абрау-Дюрсо»), а также представители научного сообщества и компаний-партнёров.