Прокуратура Москвы напомнила об уголовной и административной ответственности за незаконный запуск БПЛА

Прокуратура Москвы призывает граждан соблюдать законы о воздушном пространстве Прокуратура Москвы напомнила о строгих мерах ответственности за несанкционированное использование беспилотных летательных аппаратов на территории столицы.
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