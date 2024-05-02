– Алло. я звоню по объявлению. вам нужен менеджер по продажам? – А что вы умеете продавать? – Всё! Даже Родину! – Господин Макрон, это вы? – Чёрт, меня всё ещё узнают по голосу! Простите, это не вам! Понимаете, мне нужна работа.
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