Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Вам нужен менеджер?

Вам нужен менеджер?

– Алло. я звоню по объявлению. вам нужен менеджер по продажам? – А что вы умеете продавать? – Всё! Даже Родину! – Господин Макрон, это вы? – Чёрт, меня всё ещё узнают по голосу! Простите, это не вам! Понимаете, мне нужна работа.

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