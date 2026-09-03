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Бензин марки АИ-95 сегодня продают на 92 АЗС Крыма

Бензин марки АИ-95 сегодня продают на 92 АЗС Крыма

Общий объем топлива, поступившего в реализацию, составляет 234,5 тонны, сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

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