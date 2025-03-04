Мария Багреева: Оборот пищевой промышленности Москвы вырос более чем на 10%

Оборот московских предприятий пищевой промышленности по итогам 2024 года составил превысил 800 млрд рублей, увеличившись более чем на 10% в сопоставимых ценах к предыдущему году, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.