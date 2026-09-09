Замена маршруток на автобусы не планируется в Нижегородской области

Замена маршруток малого класса на автобусы среднего или большого класса на пригородных направлениях Нижегородской области не планируется.
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