День народного единства сократит рабочую неделю россиян в ноябре

Выходным станет среда, 4 ноября, когда отмечается День народного единства. Поэтому при пятидневной рабочей неделе рабочими будут понедельник, вторник, четверг и пятница.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым