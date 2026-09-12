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Кросби — о 22-м сезоне Овечкина в НХЛ: «Он умеет забивать, нго бросок никуда не денется»

Кросби — о 22-м сезоне Овечкина в НХЛ: «Он умеет забивать, нго бросок никуда не денется»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о 22-м сезоне Александра Овечкина в НХЛ.Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о 22-м сезоне Александра Овечкина в НХЛ.

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