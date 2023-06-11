smi.today

4 386 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    Чушь собачья! Ради пенсии?! Ага, а то генсеки на пенсии нищенствовали, соль и спички занимали у соседей... Меченного ...Горбачев сознател...
  • Валентин Щербаков
    Дерьмо пиндосовское этот Блинкен...«Гигантский трудо...
  • Ольга Кудровец
    Откуда знания черпаем?А не засланный ли...

FT: Сотрудников Microsoft увозят из Китая в Канаду

FT: Сотрудников Microsoft увозят из Китая в Канаду

Американская компания Microsoft собирается переместить десятки ведущих исследователей в области искусственного интеллекта из своего исследовательского подразделения в Китае в Канаду.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх