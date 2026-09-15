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Пронедра

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Маргарита Симоньян рассказала о тяжелой болезни сына Баграта

Маргарита Симоньян рассказала о тяжелой болезни сына Баграта

Маргарита Симоньян впервые рассказала о страшной болезни сына Баграта. Что известно о состоянии ребёнка, словах журналистки, реакции семьи и новой подробности о дне рождения мальчика.

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