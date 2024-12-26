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Царьград

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Тихоокеанский флот спасает женщину с инсультом: быстрая эвакуация на катере

Тихоокеанский флот спасает женщину с инсультом: быстрая эвакуация на катере

Тихоокеанский флот провел экстренную эвакуацию женщины с инсультом с острова Попова во Владивосток. Благодаря спасательному катеру "Виталий Теплов", командованный адмиралом Виктором Лииной, помощь была оказана в "золотой час".

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