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Россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя в 2027 году

Россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя в 2027 году

В 2027 году будет одна шестидневная рабочая неделя — она выпадет на февраль. В 2027 году у россиян будет всего одна шестидневная рабочая неделя — с 15 по 20 февраля.

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