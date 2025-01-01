Си Цзиньпин призвал мужественно продвигаться вперед для построения могущественного Китая

Пекин, 31 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник подчеркнул важность сохранения стратегической решимости и сплоченности в продвижении вперед во имя построения могущественной державы, несмотря ни на что.
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