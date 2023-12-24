БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Хотел ли Сталин уморить Украину голодом?

Хотел ли Сталин уморить Украину голодом?

Жертвы голода на улицах Харькова, столицы Украинской ССР. 1933 год. Фотограф А. Винербергер Больше информации на сайте рекламодателя Общая ситуация Пик трудностей и бедствий СССР (в период становления и развития) пришёлся на короткий отрезок времени с конца 1932 – начала 1933 гг.

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