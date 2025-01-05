Китай менее чем за год нарастил экспорт пива в Россию в 1,6 раза

Китай всего за десять месяцев 2024 года нарастил поставки пива в Россию в 1,6 раза — до 29,8 тыс. т. КНР таким образом поднялась с шестого места сразу на третье в рейтинге крупнейших экспортёров этого напитка.
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