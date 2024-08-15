«Совкомфлот» отчитается по МСФО за 1 полугодие - основные события 16 августа

В пятницу, 16 августа, «Совкомфлот» отчитается по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2024 года. По итогам 2 квартала 2023 года «Совкомфлот» получил $203,6 млн чистой прибыли, приходящаяся на акционеров, при выручке в $588,1 млн.